曾文家商3D彩繪牆己接近完工，希望成為最新打卡的熱門景點。（劉秀芬攝）

台南市曾文家商廣告設計科學生參加台南市教師會、台南市教育產業工會主辦的Eureka！Fun藝術活動「校園地景彩繪」甄選活動，作品在30多所學校中脫穎而出，以學校寵物黑天鵝「阿寶」為主角的3D彩繪牆己接近完工，校長陳藝昕說，希望藉由全新的彩繪，展現學校全新的生命力。

陳藝昕表示，因應108課網藝術領域課程，落實曾文家商藝術紮根計畫，由廣設科師生率先起跑，進行3D彩繪牆的繪製，在放置掃具的工具間牆面，結合校園生態與在地特產，展現藝術創作與美的結合，希望成為最新打卡的熱門景點。

廣設科老師洪嘉南表示，彩繪牆主題為「幸福泉源、活力曾家」，創作的圖案以校園動物生態與國際兒童節吉祥物做結合，以黑天鵝為主角，帶領其他吉祥物展翅向外飛翔，呈現衝破大樓的3D錯視效果，展現學生努力向上、活力充沛的學習態度，再搭配水源向外流出，代表著創校81年來川流不息。

廣告設計科6名學生利用周三社團時間，以學校司令台後方的大樓牆壁、儲物櫃的壁板與下方的地板作為畫紙，1個月前開始動工，並在牆上加進麻豆在地特產的文旦柚，讓畫面的呈現更接地氣，在4個星期的努力創作下，彩繪已接近尾聲。

17日下午台南應用科技大學的學生特地前來曾文家商，拍攝學生創作過程，將與其他學校的創作，製作成一部紀錄片。Eureka！Fun藝術活動內容還包含彩繪公車、藝術市集，8月16、17日將於台南美術館舉辦成果展。

(中時 )