台北市中山區「LV旅店」因多次違法開毒趴而遭斷水斷電，不過北市府觀傳局17日清晨會同市警局前往搜索，發現該旅店竟然偷接水電，還聚眾大開毒趴，北市觀傳局下午隨即前往現場進行強制拆除，杜絕非法情事。

觀傳局指出，LV旅店曾因非法經營旅宿業遭觀傳局多次罰鍰並勒令歇業，因警方近期仍查獲其營業、消費者聚眾吸毒等不法案件，觀傳局本月2日除依法罰鍰，並於隔日斷水斷電。但該業者仍私接水電並持續營業，17日警方於現場查獲經營帳冊、吸毒人員，更搜出多包毒品、吸食器。

觀傳局長劉奕霆強調，業者嚴重挑戰市府公權力和執法威信，也危害社會安定秩序，觀傳局除了會同自來水事業處再次斷水，也依觀光發展條例第55條規定執行強制拆除，終止其違法營業情形。

劉奕霆呼籲業者切勿以身試法，不要質疑公權力的執法決心，觀傳局會持續和市府各單位嚴正執法，絕不容許非法情事繼續猖獗。

(中時 )