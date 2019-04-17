之前多次推出好萊塢英雄電影聯名款商品的VICTOR勝利體育，今年再度搭上英雄熱潮，在4月24日《復仇者聯盟4：終局之戰》上映前，本周五(19日)搶先推出全球獨家「VICTOR復仇者聯盟系列羽球商品」，將漫威正派角色鋼鐵人、驚奇隊長以及終極大反派薩諾斯的經典特徵設計於商品上，讓羽球迷體驗運動快感的同時，也能想像自己就像電影中的角色一樣威風。

VICTOR復仇者聯盟頂級進攻球拍組高強韌碳纖維打造精準的配重加上中管韌彈的特性，幫助輕鬆發力、精準控球，帶來更刁鑽更有效的進攻，完美展現鷹眼的精確落點、鋼鐵人的強勁攻掠，以及薩洛斯強大力量的擊球快感，搭配雙面設計，讓超級英雄復仇者聯盟與反派角色薩諾斯的象徵圖騰於球拍中管完美結合，一次擁有兩種不同進攻氣勢，再次展現VICTOR設計的極致工藝。

除了球拍組，還有薩諾斯款後背拍包、鋼鐵人款腿套＆驚奇隊長款護腕套組，全系列商品將於4月19日起正式上市。

(中時電子報)