墾丁泊逸渡假酒店法拍喊停 釐清產權歸屬 18:012019/04/17 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 恆春半島觀光人潮不若以往，墾丁泊逸渡假酒店至去年1月停業後，傳出積欠銀行2億元，屏東地院原訂17日上午執行法拍，但有第三人主張建物內還有自己所有的大型設備，院方為求慎重起見，宣告停拍，將釐清產權後擇期公告拍賣。 (中時 ) #法拍 #產權 #渡假酒店 #墾丁 也許您會感興趣 推薦閱讀 商標遭侵權 黃紫玉盼陸高院維權 04:092019/04/13 生活熱門新聞 逼空姐幫擦屎老外 長榮曝：他3月初已過世 - 生活 - 中時 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 偷吃5徵兆！這兩處最容易露餡 - 生活 虎尾火葬場周休兩天 擬周日不停爐 - 生活 - 中時 不動產贈與還繼承？建議先考量這點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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