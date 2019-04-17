恆春半島觀光人潮不若以往，墾丁泊逸渡假酒店至去年1月停業後，傳出積欠銀行2億元，屏東地院原訂17日上午執行法拍，但有第三人主張建物內還有自己所有的大型設備，院方為求慎重起見，宣告停拍，將釐清產權後擇期公告拍賣。

(中時 )