台南市警局鑑識中心主任許敏能(右)接任保安警察大隊大隊長，以鑑識專才為單位注入活力。(台南市警察局提供)

台南市警察局今天舉行佳里及學甲警分局長、保安大隊大隊長3職務佈達，由台南市警察局長黃宗仁親自主持，保安大隊大隊長洪頂力調任學甲分局分局長，原職缺由鑑識中心主任許敏能陞任，學甲分局長陳建民則調任佳里警分局分局長，黃宗仁指出，洪頂力是北門出身，小時候在南鯤鯓代天府外賣金紙貼補家用，有時還得躲警察，現在回到故鄉擔任分局長，可說是衣錦榮歸，相當勵志。

黃宗仁說，56歲的洪頂力老家在北門蚵寮，因為家境貧寒，6歲時就跟著兄長在南鯤鯓代天府外販售金紙貼補家計，當時廟前廣場尚未鋪設柏油路，都是碎石子路，見到遊覽車前來，洪還得赤腳奔跑向香客兜售金紙，有時還得躲避警察取締，弄得滿腳是傷也不喊苦。

後來洪就讀北門國中、北門高中，並進入中央警官學校就讀，童年生活雖然艱苦，也成為他上進的動力，黃宗仁表示，雖然洪很想回鄉服務，地方人士也再三推薦，但人事要公開，「就算五府千歲也不能關說」，現在能有機會回鄉服務，要好好照顧轄區民眾，打擊犯罪要強悍。

在學甲分局的佈達儀式相當熱鬧，在地議員、仕紳齊聚，黃宗仁也稱讚原任分局長陳建民社區警政做得好，服務地方深得人心，勉勵他到佳里分局繼續貢獻所長。

而南市保安警察大隊大隊長則由鑑識中心主任許敏能出任，他歷任台北市警察局刑事鑑識中心股長、技正等職務，刑事歷練完整，從鑑識體系轉任保大隊長，將以鑑識專才為單位注入新活力，打擊犯罪更為多元。

(中時 )