阿公、阿嬤穿起超商制服，好奇的問，為何只有一個口袋？（盧金足攝）

來自華山基金會服務的長輩跟著7-ELEVEN店長展開一日店長訓練工作。（盧金足攝）

7-ELEVEN社區的好鄰居，藉由不老店長的體驗活動，打造友善的社區環境，讓獨居長輩增加與人群接觸、不再寂寞，人人都是好鄰居。（盧金足攝）

7-ELEVEN特別頒發一日店長榮譽獎狀，讓長輩再次享受工作的樂趣。（盧金足攝）

許多長輩已經離開職場許久，得知要來擔任一日店員個個摩拳擦掌，服務熱忱照樣100分。（盧金足攝）

原來如此！華山基金會17日帶著服務的輩長到7-ELEVEN當一日店長，注意冰箱溫度、整理商品，還為客人結帳，阿公、阿嬤穿起超商制服，好奇的問，為何只有一個口袋？超商人員驚訝長輩觀察力真強，解密本來有兩個口袋，因工作人員常會塞滿雜物，造成口袋鼓鼓的影響形象，才改為一個口袋，而且設計在左邊，不順手就不會亂塞東西了。

「歡迎光臨！」超商不只是便利商場，也是社區好鄰居，消費者一進入超商，就會傳來店員輕亮美妙的聲音，但今天聲音很一樣，華山基金會服務的長輩跟著7-ELEVEN店長展開一日店長訓練工作。

許多長輩已離開職場許久，得知要來擔任一日店員個個摩拳擦掌，有人還興奮到睡不著，早早起床等著「重返職場」，穿起超商制服人人精神抖擻，長輩也化身「好奇寶寶」，對制服為何只做一個口袋？按一般認知不是設計兩個口袋，比較方便裝東西？而且還在左邊，取拿不順手。

超商人員直呼「長輩問到一個好問題！」解釋本來制服是有兩個口袋，但也因口袋取拿方便，工作過程會將雜物，甚至垃圾往口袋裡塞，愈塞愈多，造成口袋塞爆，制服兩側口袋鼓脹，影響制服造型，後來新版制服就只保留一個口袋，只有左邊有口袋，避免順手又塞太多東西，維持口袋使用性。

但相較超商工讀生以年輕人居多，這群從72歲到85歲的阿公

、阿嬤擔任一日店長，擔心客人會不會不捧場，鄰近的幼兒園號召小朋友一起捧場，出現83歲阿公當超商店長，3歲小朋友拿零用錢買愛吃的飲料、零食當頭號顧客，為爺爺奶奶加油打氣。

華山基金會台中A區市站長江月美表示，有些長輩煩惱客人看到老人當店員會不會轉頭離開，也擔心影響店家生意，但今天到超商賣場後，超商人員傳授整理商品的撇步，提醒注意冰箱溫度，連結帳時阿公阿嬤都有模有樣，喜悅的笑容，是最佳的服務。

70多歲獨居的林爺爺說，他平日由華山基金會提供送餐服務，年輕時當過老闆，但經商失敗妻離子散，人生遭逢打擊，但心還是很熱血，雖已離開職場超過30年了，一想到還能大展身手服務顧客，心情很激動。

站上超商櫃台，看到可愛的小小顧客排隊等著結帳，店長和顧客年紀相差八十歲，7-ELEVEN工作人員說，令人感動畫面，特別頒發一日店長榮譽獎狀，讓長輩再次享受工作樂趣。

7-ELEVEN表示，做為社區的好鄰居，多年來一直積極且樂於為社區帶來正面幫助，希望藉由不老店長的體驗活動，打造友善的社區環境，讓獨居長輩增加與人群接觸、不再寂寞，人人都是好鄰居。

華山基金會指出，大台中區29個行政區照顧超過2200名獨居長輩，7-ELEVEN的經營理念深入社區與華山不謀而合，社區裡有行動不便或經濟困難，幾乎待在家裡不出門的長輩，沒說話的對象，與外界互動漸少，透過體驗機會，讓長輩走出門進入社區促進社會參與，期盼在地企業或店家、社區，一起關懷厝邊獨居長者，加入愛老人行列。

(中時 )