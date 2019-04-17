根據內政部營建署的統計截至今年2月為止，汙水下水道現有普及率11.63％，市議員劉茂群、林政賢、黃婉如指出，桃園市是六都最後一名，全國排名17，但桃園市目標2024年要達到60％，也就是說，未來5年的每年要增加近10％才有可能，水務局表示，會朝此目標努力。

林政賢指出，從2018年2月到2019年2月來比較，桃園過去1年成長2％，新北市成長4％，桃園市達成1年10％的目標似乎有點困難，「2017年2月的資料，桃園也不過5.65％，到2018年2月頂多增加4％」。

「外包商打著水務局名號恐嚇民眾！」議員要求水務局要去清查，若不適任，應該要換掉，另外，還有「接管蟑螂」出現，一些「不是」市府合作的不肖廠商，自己說可以幫住戶拆除，結果住戶平白無故花冤枉錢當冤大頭。

水務局指出，桃園市汙水下水道建設整體推動策略，是採政府公辦與促進民間參與二種方式同步併行，目前已規畫 12 處系統多管齊下加速推動，4年汙水普及率成長3倍。

(中時 )