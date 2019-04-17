屏警秀新制服亮相 鄉民緊盯警花顏質 17:422019/04/17 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏警穿新制服亮相。(林和生翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏警穿新制服亮相。(林和生翻攝) 屏警穿新制服亮相。(林和生翻攝) 18日起全國警察換新裝，屏東警分局上午搶先在分局大門前亮相，穿上新式警察制服款式為「藏青色專業戰術型」制服，期望新的制服能帶來警察新形象，但有眼尖民眾注意到美麗警花，直呼「這套制服真的要靠顏值搭配」。 (中時 ) #制服 #警察 #警花 #專業 #戰術 也許您會感興趣 推薦閱讀 警新舊制服玉山頂相遇 引千人感動 22:402019/04/14 新式警察制服 平鎮警壓力測試「沒問題」 12:332019/04/15 拖延戰術改善空汙 中火踢鐵板 04:102019/04/16 31年來全新警察制服換裝 台中員警：期待 19:172019/04/16 後天起全換新裝 藍色這套才是真警察！ 20:492019/04/16 3代警察制服比一比 資深員警愛新制服 10:302019/04/17 警換新制服倒數 宣傳片帥度爆表 12:022019/04/17 新警察制服將上路 中市警17日亮相展身手 15:112019/04/17 帥氣！中市警六分局換新裝 警察亮麗新形象 15:282019/04/17 清水警察換新衫 老師孩童狂按讚 17:182019/04/17 社會熱門新聞 當庭獲兒死訊 永和分屍案兇嫌痛哭 - 社會 鄉代被爆下藥性侵 女移工泣訴醒來被脫光 - 社會 - 中時 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 奮鬥9年娶到女神！婚後妻不孕 他變臉了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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