屏警穿新制服亮相。(林和生翻攝)

屏警穿新制服亮相。(林和生翻攝)

18日起全國警察換新裝，屏東警分局上午搶先在分局大門前亮相，穿上新式警察制服款式為「藏青色專業戰術型」制服，期望新的制服能帶來警察新形象，但有眼尖民眾注意到美麗警花，直呼「這套制服真的要靠顏值搭配」。

(中時 )