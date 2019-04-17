為紀念《台灣關係法》40週年，美國前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率代表團訪問台灣，萊恩本人並在短短兩天跑了多項行程。媒體報導，萊恩今天上午密訪南港飛彈指揮部參觀愛國者飛彈，以了解台美對共軍彈道飛彈情資，但美國在台協會（AIT）表示，萊恩已經於昨天離台。

萊恩前天抵達台灣，昨天隨即返美，雖然在台期間僅有兩天，但行程滿檔，晉見總統蔡英文、與立法院長蘇嘉全會面、參加AIT新館酒會並出席「印太安全對話」致詞。

中共軍機15日繞台，萊恩也在隔天的「印太安全對話」專題演講上直言，中國不願意放棄武力統一，是破壞兩岸關係穩定的最大因素；中國應該停止以軍機繞台等行為恐嚇台灣，並敦促中國和台灣民選政府重啟對話。

實際上，美國代表團的江笙（Eddie Bernice Johnson）、強森（Hank Johnson）、貝肯（Don Bacon）與卡巴赫（Salud Carbajal）等四位眾議員，確實參訪了台灣空軍基地，了解台灣空防現況。

(中時 )