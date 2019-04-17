華信航空與全家便利商店合作，推出「買華信機票送全家會員點數」活動，即日起至2019年6月4日期間，旅客只要到全國3,347家門市透過FamiPort購買華信航空國內任一航線機票，即可獨享好康，獲贈全家會員點數3000點。

2019年澎湖國際海上花火節，將於明(18)日至6月27日在澎湖盛大舉辦，今年特別首創煙火搭配無人機的精彩演出，相信將吸引更多旅客前往澎湖欣賞。華信航空天天有密集航班由台北、台中及高雄直飛澎湖，每周共有127班，提供旅客往返台灣、澎湖之間最快速便利的空中交通。

華信航空配合澎湖花火節要揪你追光去，除推出澎湖花火自由行4天3夜3,999元起特惠專案外，歡迎旅客參加「買華信機票送全家會員點數」活動，凡到全家FamiPort購買華信機票到澎湖賞花火，就可獲得全家會員點數3000點，旅客不僅海上花火盡收眼底，同時可享受最新鮮的現撈海鮮和澎湖在地美食。

詳情請參考華信官網：www.mandarin-airlines.com

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