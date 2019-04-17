香山高中學生陽亞蓉獲選青少年女子代表，8月將前往西班牙馬德里參加世界青少年射箭錦標賽。（市府提供）

新竹市近年積極發展射箭運動，透過四級培訓制度栽培選手，近日再傳捷報，香山高中學生蘇思蘋、楊亞蓉參與中華民國射箭協會辦理的「第16屆世界青年暨第9屆世界青少年射箭錦標賽」，分別以佳績入選青年女子及青少年女子代表，將在8月前往西班牙馬德里參與世界青少年射箭錦標賽。

新竹市長林智堅表示，新竹市射箭運動四級培訓制度有成，3月份在全國青年盃射箭錦標賽的團體和個人對抗賽，共計拿下10金3銀3銅的好成績，在各級比賽也均有斬獲，顯示基層培訓的成績。

蘇思蘋以第一名獲選清年女子代表，她就讀富禮國中時，2015年就曾在土耳其舉辦的世界盃室內射箭錦標賽，以最小年紀奪下青女組金牌，2018世界中學生運動會入選代表隊，她成績優異，卻險因「禁愛令」遭退隊。

陽亞蓉則以第3名成績獲選為青少年女子代表，她在全國青年盃射箭錦標賽奪下銅牌，她也期許自己有更好的成績。教練倪大智表示，透過以賽養戰的方式，增加更多賽事機會，期望藉由更多賽事，打造最強組合。

教育處李芳齡處長表示，新竹市四級培訓從香山國小、富禮國中、建華國中、香山高中、新竹高商、中華大學與清華大學等校的支援，透過定期舉辦的全國射箭區域性對抗賽、錦標賽等各種賽事，也能使基層選手有與一流選手交流、切磋機會，而此次獲選代表的2名選手，則將在8月19日至25日赴西班牙參賽。

(中時 )