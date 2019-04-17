為貫徹市長侯友宜「治安三箭」目標，針對治安、交通、公安三大部分行動專案大執法，新北市副市長謝政達17日上午率領公安聯合稽查小組，前往三峽有木里山區，拆除在2月間被警方查獲槍械的違建鐵皮屋，宣示要全力清除「公安汙染源」，將新北市打造成民眾可以安居樂業的好地方。

謝政達今日上午親率由警察、消防、工務等局處及拆除大隊組成的公安聯合稽查小組，驅車趕往三峽有木山區，拆除2月22日遭警查獲槍械的違建鐵皮屋。

三峽警方表示，當時在有木里這處違建鐵皮屋裡查獲改造短槍1支、子彈1顆、改造器具一批，並將2名犯罪嫌疑人依法送辦，因該場所造成治安危害疑慮，故由警察局提報公安小組優先強制拆除。

謝政達指出，只要查獲有違法賭博、妨害風化、毒品相關的危害場所，經警方認定就會被劃歸為「公安汙染源」，有木里的這處違建，就是公安依據警方認定判斷屬於公安汙染源，市府今日派出聯合稽查小組強制拆除，除了展現市府對於拆除違建的決心，也確保同一地點將來不會有類似情形發生。

謝政達也特別呼籲，民眾如果發現賭博、槍械及毒品場所，應立即打「110」向警方報案，呼籲民眾勿心存僥倖從事不法行為，造成社會治安疑慮而損及自身權益。

市府表示，為了打造新北市安居樂業之生活環境，市府團隊持續針對治安、交通、公安三大部分，執行行動專案大執法，主動關切、改善民眾所在意的公安、治安、交通問題，努力打造新北市成為安居樂業之城。

(中時 )