春暖花開的四月也是文化、創意界的大事，邁入第九年的「台灣文博會」即將在4月24日盛大登場！今年主題為「Culture On the Move—文化動動動」，串起台北5大文化展區！還有鐵道迷最愛的「台北機廠」，看火車排排站，夢幻「自強號」列車遙望台北101；還有桃園的野上麵包店、台南的阿霞飯店端上桌！懷舊、創意、美味、旅行、設計一次滿足！這次展期也延長12天，趕快相揪好友「動」起來品文創。

2019台灣文博會「文化動動動」4月24日盛大登場。（文化部提供）

201文博會即將啟動！今年主題為「Culture On the Move—文化動動動」，強調文化的動態與多樣性，從中看見傳統與創新的對接碰撞。今年台灣文博會突破以往，沿著台北舊鐵道線，串聯華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館、空總當代文化實驗場、台北機廠鐵道博物館等地，規模擴大為5大展區，另加入位於舊鐵道廊帶起點之「國立台灣博物館-鐵道部園區」及「台北流行音樂中心」各據點，打造「文化創新廊帶」，於展期間配合規劃各式周邊活動，以城市為展場，讓民眾透過行動探索體驗，重新認識這片土地。

文化部於今（17日）在華山舉行展前記者會，五度擔任文博會大使的黃子佼，透過播放台北機廠內部景觀，搶先帶大家一睹百年鐵道線的歷史軌跡，同時呼應今年文博會沿著舊鐵道廊帶串聯五個產業歷史空間，打造成「文化創新廊帶」之主題。

文博會盛況。（台創提供）

今年台灣文博會展場延伸至5大展區，分別以「演變舞台 、編輯地方、博覽會、文化大學堂、NEXT鐵道博物館」5大議題呈現。在華山文化概念展區中，「演變舞台」將打破前台、後台界線，展場即是表演場，共有超過40場演出、動員29個參與團體、近百小時表演節目輪番上演、跨界演出。

華山文化概念展區中的「演變舞台」。（台創提供）

華山文化概念展區另一主題「編輯地方」，首次以策展方式介紹地方文化館，策展人王耀邦、游智維、方序中、游適任及舒米恩，分別策劃桃園、台南、屏東及台東四個城市，由策展團隊深入各地方調查地景與風土，透過實際的探索與紀錄，充分展現在地文化精神。

由工藝中心及策展人徐景亭、吳孝儒所策劃的工藝館，以「茶3.1415」為題，將茶文化演變的時空路徑作為端點，論述生活中的工藝百態。除了豐富的展覽之外，「山海廟集 大好辦桌」市集，則集結「編輯地方」4個城市的24個品牌，包括桃園的野上麵包店、台南的阿霞飯店、屏東的福灣巧克力等在地好味道，以廟埕熱鬧辦桌的型態與大眾共享。

文化大學堂｜混水釣蝦場。（台創提供）

空總的「文化大學堂」以「混水釣蝦場」為題，舉辦展覽、論壇與工作坊等活動，打造多元討論及思辨學習空間；位在台北機廠「NEXT鐵道博物館」，則打開靠近松山文創園區之局部圍牆，透過大型看台裝置與策展空間，讓民眾一覽台北機廠全景，看到過往時空軌跡並想像未來城市面貌。

現場展出松山文創園區、花博爭豔館亮點作品。（台創提供）

此外，「博覽會」為文博會商展區，預計超過570家設計及圖像授權品牌，將分別在松山文創園區、花博爭艷館強力展開。展期間同時策劃多項主題展區，包含：松山展區今年特別以時間軸串連5個類型不同的博物館推出「Hi, Story 過去未來」博物館聯合展區，從史前文化、台灣歷史、政治軌跡到常民生活，表現過去成就當下與未來，同時透過數位與科技展示手法。

文化創新廊帶地圖。（文化部提供）

2019台灣文博會將於4月24日盛大開場，今年主題館展覽時間延長至12天，華山1914文化創意產業園區、空總台灣當代文化實驗場、台北機廠鐵道博物館園區將從4月24日至5月5日開放展出；松山文創園區及花博公園爭艷館展覽期間為4月24日展至4月28日。此外，「國立台灣博物館-鐵道部園區」於文博展期間特別規劃15場導覽，活動全程免費，歡迎民眾前來參與。

(中時電子報)