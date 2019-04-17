癌症會遺傳！除了外在環境、飲食習慣、生活作息會引發癌症，還有一個致命因素就是遺傳。醫師表示，一家幾口同時患癌真的有可能發生，尤其家裡親人如果有這6種癌，你的罹癌機率恐怕會爆增。

好萊塢影星安潔莉娜裘莉就是因為遺傳因素，選擇切除雙側乳腺，根據大陸健康網站《邵逸夫醫院》報導，下列6種癌症最容易遺傳，家中親人若罹患這些癌，要特別當心。

一、甲狀腺癌

臨床發現，家族中一級親屬，包括父母、子女和兄弟姐妹中若有3例以上，那麼這個家族具有遺傳性的機率會超過94%。

二、腸癌

很多腸癌患者都是從腸道息肉開始，最後才演變成大腸癌，其實「家族性腺瘤性息肉」就是常染色體顯性遺傳。

三、胃癌

胃癌患者中有5%～10%是屬於遺傳性胃癌，其中比例最多的是遺傳彌漫型胃癌，也是常染色體顯性遺傳疾病。

四、乳腺癌

流行病學調查發現，如有一位近親患乳腺癌，患病的危險性會增加3倍；如有兩位近親患乳腺癌，患病率將增加7倍。

五、肺癌

肺癌流行病學報告顯示，近親中若有人罹患肺癌，加上本身又吸煙，罹患肺癌的風險將比一般人要高14倍。

六、肝癌

肝癌遺傳最明顯的臨床特徵就是家族史，也就是在同一個家族的數代中，若有多個肝癌患者，其家族罹患肝癌的機率將高於普通家族。家中如有肝癌患者，建議其子女無論身體好壞都要進行全面的肝臟檢查。

(中時電子報)