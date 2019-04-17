台中市35歲王小姐，因右側乳房有腫塊，到醫院檢查切片確診罹患乳癌，並進行全乳房切除及前哨淋巴節手術，術後由整型外科醫師以「內視鏡全乳房切除及闊背肌皮瓣乳房重建手術」，利用背部的闊背肌轉至胸前作乳房重建，手術疤痕不易見。

中國醫藥大學附設醫院整形外科醫師黃宗君說，王姓女患者身材纖瘦、胸部較平坦，若以果凍矽膠義乳重建，易造成重建側乳房大於健康側產生不對稱，患者最後決定以自體組織重建，維持乳房原本大小，又擔心疤痕明顯，經建議同意採內視鏡闊背肌皮瓣乳房重建手術。

黃宗君指出，此項手術是利用背部的闊背肌將其轉至胸前來作乳房的重建，保留乳頭、乳暈，由於闊背肌皮瓣的體積較小，手術傷口在腋下皺摺處，約8公分左右。術後傷口僅引流管路照護，每天記錄引流球的量，約2至3周即能移除，可活動自如。

黃宗君醫師提醒，內視鏡闊背肌皮瓣重建手術也其侷限性，如太大的乳房、乳癌後期就不適合，或是乳頭乳暈及皮膚無法保留的病患也不適合，建議病患於術前充分與乳房外科醫師及整形外科醫師團隊充分溝通，讓患者選擇最適合的手術方式。

(中時 )