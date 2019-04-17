長榮航空與桃園市空服員工會勞資爭議調解破裂，罷工可能性升高。長榮航空表示，工會獅子大開口，提出單一航段飛行時間(FT)超過3小時航班即應在外站過夜，遠超過現行國際各航空公司的派遣標準，雙方難有共識。

長榮表示，這方面已經「一退再退、一讓再讓」，如果拿年初機師工會罷工所提出的7小時要求，空服員工會提出的3小時根本就與業界水準落差太大，實難同意。

而在華航兩次罷工都被駁回的「禁搭便車」條款，則被空服員工會拿來技術性硬闖關，長榮強調，差別待遇違背「客艙資源管理CRM」原則，不但機上服務有打折的疑慮，更直接埋下危害飛航安全的潛在危機，堅持捍衛飛安、絕不妥協。

長榮表示，針對來回航段總飛航時間(FT)超過7.5小時的航班皆已安排外站住宿或是兩組組員輪流服勤，在過去20次團協中，工會提出較為辛勞的航班，長榮航空也都逐一檢視並陸續實施優化派遣方式。

針對工會要求提出比照華航日支費每小時5美元，長榮表示，這是補貼空服員停留外站的餐費、雜費，並非薪資，以現行每小時新台幣90元之日支費，加上飯店全面免費供應早餐，換算下來空服員平均每頓餐費約NT$1,600~2,000，每月平均支領超過NT$20,000，是否不敷使用可受公評。

長榮表示，一位大學畢業生進入長榮航空經過數個月的訓練正式成為空服員上線服務，每月平均飛時達75小時，年收入即可超過90萬元，優於多數社會新鮮人平均收入，且快則四年可升任副事務長年收入約110萬，此收入已超越80％以上的受薪族群。

長榮強調，依法給予空服員116天在台灣的休假日，平均在外站完整日曆天(00：00~24：00)的休息日數也達18天，因此空服員休息日已達134天。此外，空服員排班採「一日不兩派」原則，航班抵台實際時間只要超過23：00，若再計入這類「假兩天班」所得之休息日，總休息日上看140天。

(中時 )