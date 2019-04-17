相信很多人都有這樣的經驗，進入電梯後習慣看看鏡子，留意自己的儀容。電梯內裝設鏡子的作用，難道只為乘客整理儀容方便？還是為了防範犯罪？有網友好奇在PTT問到此事，引起熱議。日媒指出，此是電梯者的暖心設計，讓輪椅出入時確認出入口的空間和位置！

三不五時就有網友問卦，電梯大多裝有鏡子，甚至有人發難，住家鄰居猛擠青春痘，噴得鏡子到處都是。有人則說，由於新租屋處的電梯沒有鏡子，舊家卻有，「聽我爸說是因為可以看身後有沒有人跟蹤，可是就算發現也來不及關電梯門吧！」家人提起這點時，他燃起強大好奇心，想問大家「有人知道為什麼嗎？」

網友紛紛留言猜測，「檔煞」、「增加空間視覺感，部分人空間太小會不自覺感到緊張」、「防幽閉恐懼症」、「讓妳不會覺得無聊」、「讓監視器沒死角」，但都這些都不是正解，背後其實藏有超暖心的理由。朝日新聞報導，根據日本電梯協會官網說明，當輪椅使用者無法在電梯內迴轉時，他們必須直接背對著電梯門出去，這時就需要確認出口的方向，以及是否有阻礙物。

(中時電子報)