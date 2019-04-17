嘉義市政府擬補助全市公立國中小學校教室裝安冷氣機、空氣清淨機及電費，辦追加預算2億376萬元，17日議會臨時會審查此預算，多名議員認為冷氣機1台4.8萬估價浮誇、電費補助有疑慮，刪減至1000元保留科目，預算卡關。

嘉義市政府辦理追加預算2億367萬元，補助全市公立國中小學校（包括國立嘉義大學附設小學）教室裝安冷氣機、空氣清淨機及電費，其中，嘉大附小已安裝空氣清淨機、大業國中2018年已安裝冷氣，市府不補助。

教育處長葉國梁說，預估冷氣機1台4.8萬元，補助856間教室每間2台冷氣機共8217萬6000元，848間教室每間2台空氣清淨機共1513萬8000元，能源管理系統費用每校核定約50萬共1922萬6000元，冷氣電力線路改善費約4355萬元、冷氣用電改壓工程費約3695萬9000元，另外，補助學生冷氣電費每人300元，約2萬2370人共671萬1000元。

蔡永泉、蔡榮豐、蔡文旭、傅大偉、鄭光宏等議員關切此筆預算用途，認為冷氣機價格偏貴，並舉例大業國中去年裝冷氣1台約2萬多元，全面補助學生電費要再商榷，電路改善、空氣清淨機未必是改善空品的最佳利器。

大業國中校長李森源說，學校獲得傑出校友台中市清泉醫院院長羅永達捐贈150萬元，在每間教室安裝2台冷氣，去年3月19日學生開始吹冷氣上課，弱勢學生的電費由校友會、家長會、學生3方均攤，管制溫度達28度才開機，4個多月電費平均每個月每個學生約繳33元，裝冷氣時才發現改善電路電壓系統的支出占掉捐款的一半，花費不小。

(中時 )