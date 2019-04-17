◎郭台銘投入初選 韓家軍籲別來亂

鴻海董事長郭台銘今在中常會結束後，由黨主席吳敦義親授郭台銘榮譽狀，表彰其愛黨情懷與貢獻。郭台銘隨後致詞宣布，願意參加國民黨2020總統初選，不願接受徵召，「如果選上，我代表國民黨參加2020角逐；若選不上，表示我努力不夠，我一定接受、盡全力支持黨初選制度產生的候選人」。

◎另類「中時之光」 方秋湖獲美國普立茲

美國新聞界最高榮譽普立茲獎名單日前公布，《匹茲堡郵報》以報導去年10月「生命之樹猶太會堂槍擊案」獲「即時新聞報導獎」，這是團體獎項，團隊成員包括該報平面、網路的文字、攝影、編輯。其中資深攝影記者方秋湖30年前曾在中國時報實習，他表示，當年從前輩身上學到為人處世的態度，是他能夠在美國新聞界立足的根本。

◎印尼大選投票 大陸影響力成話題焦點

印尼大選今天舉行，爭取連任的總統佐科威將於17日展開的大選中，再次面對退役將軍普拉伯沃的挑戰。雖然伊斯蘭主義近年來逐漸成為影響印尼政治的主要元素，經濟議題仍是此次大選的焦點話題。佐科目前在民調中穩定領先對手，但反對派表示這場選戰的實際差距比想像中小。

◎張信哲牧師父親逝世 悲痛：回到天父的身邊了

張信哲與父母感情融洽，16日表示高齡約80歲的牧師父親8日逝世，「回到天父的身邊了，父親在冥冥中為我做了最溫暖的安排，我也將恪守家父的遺願，所有的工作都會繼續進行下去」，並感念說：「父親在人間時已是天使，現在在天父身邊仍是天使，他給的愛我永存在心不會消失。」

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)