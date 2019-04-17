不織布大廠康那香董事長戴榮吉出身台南將軍，17日為回饋鄉里，回到母校漚汪國小，致贈將軍5所小學共540位學童每人1盒新研發的防制PM2.5口罩。（莊曜聰攝）

以不織布產品聞名的台南市在地企業康那香企業長期助弱回饋社會，繼每年捐助家扶孩童開學禮及助學金，今年還擴大回饋範疇，日前加碼捐贈口罩給南市社福團體，出身將軍的董事長戴榮吉為回饋鄉里，17日回到母校漚汪國小，捐贈5所小學共540位學童每人1盒防制PM2.5的新型口罩，為孩子健康把關。

康那香董事長戴榮吉指出，近年空汙問題嚴重，除了政府民間攜手做環保、降低汙染源外，防制PM2.5也成為一般民眾重視的健康課題，康那香近年也投入資源開發相關產品，並成功研發出KNH PM2.5 3D立體口罩，獲得認證通過後上市。

戴榮吉說，考量到不同族群需求及實用效果，3D立體口罩還有兒童、幼童及幼幼童等3種尺寸，為下一代健康盡份心力，月初也捐贈1100盒給台南市的社福團體，現在為回饋故鄉，發起實際行動，捐贈新式口罩給將軍區漚汪、將軍、苓和、長平、鯤鯓等5所小學學童，也提醒民眾重視健康、防制空汙危害。

今天捐贈儀式由5所國小校長及家長會代表接受，並回贈感謝狀，感謝在地企業對故鄉學童的愛心與關懷，孩子們現場試戴口罩，都覺得相當舒適，也謝謝康那香董事長「戴爺爺」的用心。

(中時 )