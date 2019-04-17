繼去年通過假訊息防制7法後，行政院會明將通過假訊息防制第2波的3項修法，包括「中華民國刑法」第251條、第313條修正草案、「陸海空軍刑法」第72條修正草案及「公民投票法」部分條文修正草案，前兩項修法重點在於「網路」散布不實訊息，違反相關規定將加重其刑1／2，公投法則要求陸資、外資不得委託刊播公投宣傳廣告。

政院第2波假訊息修法共有5項，明天原定通過的還包括公職人員選罷法及總統副總統選罷法，行政院發言人Kolas Yotaka表示，但相關條文內容，也就是「候選人或被罷免人如認為涉有散布謠言或傳播不實情事，得向法院聲請緊急限制刊播令移除內容，且法院應於2日內裁定，有關法院應於2日內裁定涉及法院權責」，尚需進行溝通，像是法院執行面是否可行，都還要討論，因此明天院會暫不處理。

Kolas說，不管「中華民國刑法」第251條、第313條修正草案、「陸海空軍刑法」第72條修正草案，重點都是加重廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具傳送影響物價、或不實資訊，或損害他人信用，違法者加重其刑1／2。

修正後的刑法第251條將新增，若企圖影響民生必需品價格，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併20萬元以下罰金，對於在網路散布不實資訊者，研擬加重其刑至1／2。至於刑法第313條妨礙信用罪，修法也增透過網路散佈不實資訊者，得加重其刑至1／2。

而「陸海空軍刑法」第72條修正草案，現行規定是現役軍人意圖散布於眾、捏造關於軍事上謠言者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。修法後則規範，現役軍人在網路上犯捏造或傳遞不實訊息者，加重其刑至1／2。

(中時 )