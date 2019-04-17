美國海軍海事行政消息，陸戰隊步兵使用多年的步槍戰鬥光學系統(rifle combat optic,RCO)因為損壞、到達使用年限等原因，已經相當短缺，這會影響到新兵訓練課程。

軍事網(military.com)報導，RCO是美國陸戰隊步兵安裝在M16A4步槍、M4卡賓槍上的4倍放大瞄具，能夠提供步兵更好的戰鬥視野。海軍表示，據目前的消耗情況，帕里斯島(Parris Island)新訓中心與艾德森山脈武器訓練場(Weapons & Field Training Battalion Edson Range)在半年到一年間就會出現新兵無RCO可用的窘況。

不過，美軍高層沒有說明缺少幾具RCO，僅說10月1日至5日舉行的戰鬥射擊學術研討會（CMS），有機會談論到此事，並提出可能的解決方案。

陸戰隊現在使用的RCO，是崔吉康公司(Trijicon)所設計的，它採用光纖採光系統，加上和自發的氚光，即使夜間也能提供內連續照射的瞄準點，不需要用到電池。網站稱，這種獨特的光學模式可在近距離作戰時，提供快速目標捕獲能力，同時提供超過800公尺的增強目標識別和命中概率。

海軍陸戰隊正在考慮將RCO重新分配到整個部隊，以減少對訓練的直接影響。

(中時電子報)