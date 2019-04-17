台大力拚國際化，台大副校長周家蓓率團赴斯洛維尼亞的盧布爾雅那大學（University of Ljubljana），簽訂姐妹校。（台大提供）

台大力拚國際化，由台大副校長周家蓓率領校內國際事務團隊，首度前往中歐締結多所姊妹校，更成為國內第一所與英國倫敦的瑪麗皇后大學簽約的台灣大專校院，一舉增加30名交換學生名額，並推動跨國雙聯及三聯學制可能性

台大表示，本次出訪中歐締結姊妹校，不只是台大國際事務團隊的第一次，也是國內各大專校院少見的創舉。行程中所訪問的中歐地區大學，包含匈牙利羅蘭大學（Eötvös Loránd University）、波蘭華沙大學（University of Warsaw）、斯洛維尼亞的盧布爾雅那大學（University of Ljubljana），均為該國排名位居重點的大學，而台大的拜訪獲得當地各校重視與熱烈回應。

台大並提到，這次締結諸多合作新約，一舉增加了30個交換學生名額，其中包括位於英國倫敦的瑪麗皇后大學。而台大則是國內第一所與英國瑪麗皇后大學也締結姊妹校地的台灣大專校院。

台大指出，台大目前每年約有1400多個交換生名額，此為多年來校、院、系、所各層級國際化努力的成果。若以大學部學生每年招收人數計算，已有超過3分之1的大學部學生在語言及學習成績達標的條件下，可以獲得出國交換的機會。

台大也提到，目前在國際學術合作交流與交換學生方面，除了鄰近的亞洲及北美洲之外，校方更戮力推動與歐洲著名大學結盟，尤其是人口眾多及歷史深厚的中、東歐各國。

台大強調，積極簽訂交換學生新約，除了促進中、東歐學生來臺大交流學習，並希望藉由交換吸引優秀學生後續再來本校攻讀碩、博士。

除了交換學生計畫，台大此行亦與英國倫敦帝國學院（Imperial College London）、法國波爾多大學（University of Bordeaux）、斯洛維尼亞國家建築與土木研究院（Slovenian National Building and Civil Engineering Institute，英文簡稱ZAG）洽談交換教授、研究人員、研究生實習計畫，以共同指導研究生與研究發表為目標。

台大另提到，法國索邦大學（Sorbonne University）、法國波爾多大學（University of Bordeaux）、波蘭華沙大學（University of Warsaw)），希望經由交換學生計畫之連結，再更進一步於特定領域，與台大洽談雙聯、三聯學位的可行性，為未來培育雙學位、碩博士人才與學術合作奠基，並期盼發展跨國、垮領域之研究團隊。

(旺報 )