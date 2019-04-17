遠東百貨針對母親節蛋糕預購需求，即日起至5月12日推出《母親節禮品首選》專刊，精選米其林一星的「侯布雄法式餐廳」、中部甜點名店「法米」等近百款清新滋味的蛋糕，持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元，送100元美食餐飲抵用券，購買2件商品以上享95折。
此外，台中大遠百因應台中提前開打，今（18日）起進入最壓軸的母親節檔期，百貨服飾等滿5000送500；其他9店包含寶慶、板橋大遠百、板橋中山、桃園、新竹大遠百、嘉義、台南、高雄大遠百、花蓮店，24日前正值「美麗購物節」，是母親節檔期的前哨站，首12日妝品（含沐浴精油）、內睡衣當日單筆滿3000元送300元，化妝品（含沐浴精油）當日單筆滿8000元再加送200元。
期間持13家銀行信用卡，全館除數位3C外當日刷滿5000元送100元十足抵用券、刷滿1萬5000元送300元十足抵用券；持8家銀行信用卡於數位3C（含APPLE）當日單筆分6期刷滿1萬送500，享5％回饋。
另，HAPPY GO卡友5月14日前親持卡片和身分證件，扣200點送100元紅利券、扣500點送250元紅利券，點數愈多送愈多，紅利券可在5月15日前消費百貨服飾時十足抵用。看好在多重優惠和回饋下，遠百預計全台整檔業績目標可較去年成長5％。
(中時 )
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