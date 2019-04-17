「L'ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳」純白馨意，東方美人茶製成的慕斯，搭配烏龍奶醬及白桃慕斯，限遠百寶慶、板橋中山、板橋大遠百3店販售，6吋1080元。（遠百提供）

遠百「空服員的手作甜點」唐寧伯爵茶蛋糕，唐寧經典伯爵茶融入戚風蛋糕，夾層是奶油乳酪與伯爵鮮乳內餡，北區限定，6吋990元 。（遠百提供）

高雄大遠百「蘭蔻年輕大眼全能修護組」，超進化肌因賦活露50ml正貨＋露7ml x 3＋亮眼賦活精粹20ml正貨、霜5ml ＋活性安瓶4ml，價值9855元、特價5750元，限量20組，可列入滿額贈。（遠百提供）

高雄大遠百「shu uemura經典彩妝組」，武士刀眉筆＋無色限水潤脣膏＋極淨保溼卸脣露30ml（以上皆正貨自選色）＋植物精萃潔顏油升級版15ml＋無極限超時輕粉底＃674 5ml＋時尚紅脣吊飾，價值3508元、卡友價2538元，限量20組。（遠百提供）

高雄大遠百SK-II經典青春限定組，SK-II青春露230ml＋青春敷面膜4片，價值7612元、卡友價5292元，限量15組。（遠百提供）

板橋大遠百Y-3 MiniBag，日本殿堂級設計大師山本耀司與adidas聯名創立的潮牌精品，6780元。（遠百提供）

板橋大遠百PANDORA粉色桃花925銀鋯石項鍊，亞洲限定，8180元。（遠百提供）

遠百母親節專屬來店禮：即日起持HappyCash有錢卡消費扣款單筆滿999元送「陶磁保鮮碗組3入」，全台限量1000個，每人每卡限贈1次，數量有限、送完為止。（遠百提供）

遠東百貨針對母親節蛋糕預購需求，即日起至5月12日推出《母親節禮品首選》專刊，精選米其林一星的「侯布雄法式餐廳」、中部甜點名店「法米」等近百款清新滋味的蛋糕，持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元，送100元美食餐飲抵用券，購買2件商品以上享95折。

此外，台中大遠百因應台中提前開打，今（18日）起進入最壓軸的母親節檔期，百貨服飾等滿5000送500；其他9店包含寶慶、板橋大遠百、板橋中山、桃園、新竹大遠百、嘉義、台南、高雄大遠百、花蓮店，24日前正值「美麗購物節」，是母親節檔期的前哨站，首12日妝品（含沐浴精油）、內睡衣當日單筆滿3000元送300元，化妝品（含沐浴精油）當日單筆滿8000元再加送200元。

期間持13家銀行信用卡，全館除數位3C外當日刷滿5000元送100元十足抵用券、刷滿1萬5000元送300元十足抵用券；持8家銀行信用卡於數位3C（含APPLE）當日單筆分6期刷滿1萬送500，享5％回饋。

另，HAPPY GO卡友5月14日前親持卡片和身分證件，扣200點送100元紅利券、扣500點送250元紅利券，點數愈多送愈多，紅利券可在5月15日前消費百貨服飾時十足抵用。看好在多重優惠和回饋下，遠百預計全台整檔業績目標可較去年成長5％。

(中時 )