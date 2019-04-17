2019 Three Bond TPGA挑戰巡迴賽今天在台南斑芝花俱樂部展開第一輪較量，台灣職業新秀黃議增揮出低於標準桿4桿的68桿獲得領先，明天第二回合要挑戰個人職業賽第一座冠軍。

揮別前兩天的陰雨天氣，今天全台終於放晴，黃議增也把握好天氣，打出2個老鷹、5個博蒂、3個柏忌和1個雙柏忌，賽後他苦笑說：「打兩個老鷹和這麼多個博蒂，結果成績只有68桿。」

黃議增去年8月轉職業，目前賽事經歷還不多，他表示，去年打了幾場之後，11月入伍接受4個月的軍事訓練役，今年3月才結訓退伍，解決兵役問題之後，今年可望在ThreeBond TPGA 挑戰巡迴賽好好發揮一下。

到目前為止，黃議增在職業賽最佳戰績是去年10月在新豐球場舉行的Three Bond仰德挑戰賽並列第4名。

業餘選手張簡克諺在Three Bond TPGA挑戰巡迴賽首回合暫居第二。(TPGA提供)

同樣也要挑戰生涯職業賽首冠的業餘好手張簡克諺，暫以1桿之差落後黃議增，年僅15歲的張簡克諺已經是第5次參加職業賽，前4次個人成續不理想，來到這場比賽變得很有感覺，他認為，轉變關鍵是上周在再興球場參加佛度盃業餘高球賽，那場比賽木桿和鐵桿都打得很滿意，只有推桿還差一點點。

第二回合比賽明天上午7點開球，94位選手繼續分兩區陸續出發，由於斑芝花俱樂部首度舉辦職業高球賽，斑芝花俱樂部提供「創球場最低桿紀錄獎金」2萬元，目前最有機會獲獎的是首回合打出68桿領先的黃議增。

(中時電子報)