郭台銘今日以媽祖託夢為由，宣佈出馬參加國民黨總統候選人提名初選。新聞經由兩岸媒體報導，在大陸同樣引發熱議。大陸網民關注的焦點與台灣略有不同，許多評論都以媽祖託夢為焦點，將郭台銘的媽祖託夢說與歷史上的劉邦斬蛇起義、陳勝起義的魚腹丹書、獨眼石人相比擬，各種神評創意大爆發。不過，最具現代社會與政治意義且令人深思的神評論莫過於「富士康10連跳陰魂托夢沒？」

郭台銘宣佈參選總統的新聞在大陸網路引發熱議，大陸網民還注意到郭在宣佈參選時頭戴有中華民國國旗的帽子，但國旗被陸媒打上馬賽克，遭到不少網友批評。其中最受關注的焦點是媽祖託夢之說，絕大部份的評論都集中在此，許多網友認為現代社會還搞「君權神授」或祥瑞託夢等迷信，實在很難想像政治人物未來是否也要以託夢來治國？

大陸網友多半對神明託夢之說頗不以為然，這些評論包括：「媽祖：不要CUE我，我沒說過這句話」，「根本是陳勝吳廣搞魚腹丹書嘛」、「簡直就是神棍附體」、「你乾脆說是媽祖轉世好了」、「還來劉邦斬白蛇那套呢」、「石人一隻眼，挑動台海天下反？」、「你以為你是洪秀全？」

不過其中也有許多網友對郭台銘經營富士康的風格表示厭惡，網友「陳曦的微博歷險記」說：「富士康樓下多少亡魂 你能為民請命 就他媽什麼也別說了」，另一位網友「江左魚翁」則說：「富士康十幾連跳的陰魂托夢給他沒有？」

此外網友們還點出郭台銘宣布參選的一些看點，包括他的台語不行「講得太辛苦了」、「閩南話講的那麼蹩腳怎麼跟媽祖交流？」以及郭正式宣布時，「旁邊那位強忍著笑意的大叔實力搶鏡啊！」

(中時電子報)