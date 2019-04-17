金門清光緒年間古物請火「香擔」，將配合浯島城隍觀光文化季展出。（縣文化局提供）

農曆4月12日「金門迎城隍」獲文化部列為國家重要民俗，也是當地規模最大的年度慶典。縣文化局配合推出「浯島城隍廟典藏文物特展」，與海內外鄉親和觀光客分享已有300多年歷史底蘊的人文丰采。

縣文化局指出，根據地方文獻記載，後浦（金城鎮）城隍爺是從金門城（舊金城）古地城隍廟分香而來，歷年慶典均會至古地城隍「請火」，而使用的「香擔」一邊放置香爐，一邊放置添火的香末、香柴。此次展出即有在光緒元年（1895），由地方團練總局等集資購置的「香擔」原件。

縣文化局關心無形文化資產的蒐集和保存，特委託縣戰地史蹟學會在金城鎮執行為期3年的宮廟宗祠文物普查建檔工作，發現不少明、清時期的重要文物，請火「香擔」即為其中之一。

這項饒富廟會民俗內涵的展覽，配合「浯島城隍觀光文化季」在4月20日開鑼，在廟前戲台下地下室登場，展出時間至5月16日。

該局在靜態文物展出之外，也規畫現場打卡按讚抽「敕封顯佑伯水晶文鎮」及「擲筊祐平安」體驗活動，局長許正芳期待能為今年度的「金門迎城隍」增加文化力度外，也能普及大眾對文物的重視。

(中時 )