台灣展臂閱讀協會與超商合作募集童書，推動親子共讀。（廖素慧翻攝）

統一超商好鄰居文教基金會、台灣展臂閱讀協會共同發起「愛心書接力傳愛」活動，17日邀請隔代教養、單親家庭的親子們，到統一超商嘉上門市的閱讀角落共讀，嘉義市長黃敏惠為小朋友說故事，鼓勵親子共讀，營造溫馨和諧親子感情。

台灣展臂閱讀協會理事長陳宥達醫師表示，父母是孩子第一個老師，也是最重要的老師，有國外研究發現親子共讀對幼兒的認知語言發展、人際關係、父母自我壓力控管等都有正面影響，結合社區推展親子共讀，到超商也能閱讀，有助於帶動親子共讀的風氣。

黃敏惠說，她重視孩子的教育，市府一直推行學齡前孩童0-5歲閱讀起步走計畫，新生兒都會獲得閱讀禮袋，內有圖畫書、父母手冊及寶寶推薦書單，衛生局與台灣展臂閱讀協會合作推展「醫療人員親子共讀推廣培訓計畫」，透過健兒門診及預防注射服務時推動親子共讀。

統一超商好鄰居文教基金會表示，民眾捐童書，可免費報名參加「OPEN！閱覽室」限定場活動，預計募集5000本適齡童書，捐贈給長期推廣將醫療照護融入親子共讀的台灣展臂閱讀協會，協會轉送書籍給偏鄉或弱勢家庭。

(中時 )