迎接北港藝鎮文化季，藝師合力打造「神工傳藝」藝閣車。（張朝欣攝）

雲林縣政府規畫「北港藝鎮文化祭」系列活動，邀集雲林15名工藝師以「行動藝術戲台」為構想，合力打造1輛「神工傳藝」藝閣車，17日在北港文化中心展出讓民眾先睹為快，並將於本月23日參加北港媽祖聖誕遶境活動，展現工藝師們的精巧創作。

為迎接農曆3月19、20日北港媽祖聖誕遶境，雲林縣政府今年舉辦「北港藝鎮文化季」系列活動，包括神工傳藝特展與台日藝閣車交流，為此縣政府向中央文化部爭取經費，打造1輛集結雲林工藝師創作的藝閣車。

「北港藝鎮文化季」籌畫者蔡享潤表示，這輛「神工傳藝」藝閣車由剪粘大師許哲彥、藝閣工藝師顏三泰、官將首臉譜彩繪師黃志偉、花燈工藝師吳登興、拼布專家周秀惠等15名藝師，帶領國內大專院校18名學生共同創作，不僅前所未見，更具永續傳承意涵。

「北港朝天宮迎媽祖」媽祖聖誕遶境活動，已於2011年由文化部指定為國家重要民俗，今年遶境活動將於本月23日登場，屆時「神工傳藝」藝閣車會與其他30餘輛藝閣車一起為媽祖祝壽，其中還有1輛來自日本青森縣弘前市的「睡魔祭」花車。

蔡享潤指出，北港鎮因朝天宮媽祖廟香火鼎盛，帶動藝陣文化的發展，其中真人藝閣車更是獨步全台，因此培育出許多優秀的工藝師，此次活動匯集北港鎮與雲林各鄉鎮工藝師的創作，結合媽祖聖誕遶境活動，將帶給大家1場精彩絕倫的工藝嘉年華饗宴。

(中時 )