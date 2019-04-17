柯P來真的 狂敲猛砸拆北市毒趴hotel

屢次收費容留毒蟲開趴的台北市中山區LV精品旅館，日前遭斷水斷電後，又偷接水電悄悄營業，北市府與北檢指示警方密切注意，警方今凌晨再持搜索票查緝，果然又查到吸毒不法行為。下午市府觀傳局根據〈觀光發展條例〉派員強制拆除店家設備，連番狂敲猛砸，不讓業者挑戰政府公權力，也震碎非法情事繼續猖獗。

根據〈觀光發展條例〉第55條規定，經營觀光旅館業務、旅館業務及民宿者，依前四項規定經勒令歇業仍繼續經營者，得按次處罰，主管機關並得移送相關主管機關，採取停止供水、供電、封閉、強制拆除或其他必要可立即結束經營之措施，且其費用由該違反本條例之經營者負擔。

LV旅店日前已被斷水斷電，仍持續偷接水電，以每小時約2000元左右價錢提供包廂讓人開毒趴，轄區中山警分局密切掌握蒐證，今凌晨刑大毒緝中心、中山分局再於該處共同破獲毒品案，市府見業者絲毫不畏懼公權力，下午祭鐵腕強制拆除。

市府觀傳局表示，業者嚴重挑戰市府公權力和執法威信，也危害社會安定秩序，觀傳局除會同自來水事業處再次斷水，也依法強制拆除，終止其違法營業情形。

警方強調，市長柯文哲特別關注毒趴旅館案，絕不容許毒害社會，並挑戰政府執法決心；同時安居緝毒也是署長陳家欽、局長陳嘉昌指示重點警政項目。警方持續掃毒，並在市長支持下，行政團隊高效率斷水電、拆除店家，讓業者終於踢到鐵板。

(中時 )