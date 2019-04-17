雲林縣長張麗善（後右二）強調讓毒品遠離校園與社區。（張朝欣攝）

雲林地檢署、雲林縣政府有鑑於毒品在校園中日益氾濫，17日與中信反毒基金會、北港高中共同舉辦「反毒教育特展暨校園反毒路跑」活動，雲林縣長張麗善強調雲林要進步，就一定要讓毒品遠離校園與社區。

「反毒教育特展暨校園反毒路跑」活動17日在北港鎮北港高中登場，由法務部保護司副司長張云綺、雲林縣長張麗善、中信反毒基金會執行長張治平、雲林地檢署檢察長郭永發、北港高中校長傅國樑等人共同主持。

現場透過試毒、釋毒、嗜毒、識毒、噬毒、視毒、識毒與不嗜毒等展區，讓學生與民眾經由視覺、嗅覺的實際體驗，配合相關模型與影像了解接觸毒品後的人生百態，希望讓民眾藉由識毒、知毒進而反毒。

張麗善表示，「雲林上場」是她參選縣長的口號，毒品只會讓雲林向下沈淪，因此一定要讓毒品下場，雲林才能上場。反毒需從教育做起，希望透過此次活動讓民眾知道毒品的可怕，進而讓毒品遠離社區及校園。

雲林地檢署指出，反毒教育特展現場展出各種毒品並介紹其危害，還有仿真毒品氣味體驗，利用香精模仿毒品氣味教導大家「聞味辨毒」，例如施用愷他命會散發類似塑膠燃燒的氣味、在吸食安非他命者的身邊會聞到臭酸刺鼻的尿味。

北港高中校長傅國樑說，反毒教育特展即日起至5月3日，每日上午9點至下午6點在北港高中志清堂展出，歡迎民眾前來識毒、知毒進而反毒。

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(中時 )