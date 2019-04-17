為讓雲林偏鄉弱勢學童提早接觸電腦程式語言，雲林縣議員蔡岳儒與科丁聯盟協會合作，17日開辦口湖鄉夜光天使班「大手牽小手科丁Coding教育」課程，希望孩子藉由Coding電腦程式語言與世界接軌，不要輸在起跑點。

電腦程式語言是目前歐美最夯的才藝課程，台灣各級學校也陸續引進做為輔助教材，為讓參加夜光天使班課後輔導的弱勢孩子也能與世界接軌，雲林縣議員蔡岳儒與科丁聯盟協會、雲林縣婦幼關懷協會特別開辦電腦程式語言課程。

科丁聯盟協會理事長劉文堂表示，「科丁」是英文Coding的音譯，意思是編碼，由於以雲端大數據為中心的AI時代來臨，編寫電腦程式語言的能力成為世界趨勢。未來面對AI人工智慧、工業互聯網、AR擴增實境等新科技的大躍進，都需要有編寫程式語言基礎。

婦幼關懷協會總幹事黃慧玲說，因為城鄉差距，鄉下孩子資源較少，協會希望爭取更多資源讓鄉下孩子跟上都會孩子的成長腳步，很開心科丁教育在夜光天使班口湖鄉下崙與水北據點正式開始，孩子們都很期待。

雲林縣議員蔡岳儒指出，科丁聯盟協會提供學習科丁課程的機會，將幫助雲林孩子與世界趨勢接軌，給夜光天使們一把開啟世界的鑰匙。預計暑假也會開設科丁教練培訓課程，藉此廣召志工參與，讓程式語言的種子在雲林更普及，一起澆灌偏鄉教育。

(中時 )