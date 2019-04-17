賴琳恩身穿深藍色深低V領禮服，佩戴MIDO新款砂金石表盤Baroncelli Wild Stone永恆系列彩石腕表，展現時尚品味。（MIDO提供）

MIDO新款Baroncelli II Wild Stone永恆系列彩石腕表，綠色孔雀石表盤，3萬1600元。（MIDO提供）

在「金質銀價」的集團策略下，MIDO去年即以高CP值的腕表席捲中價位腕表市場，今年更把焦點放在女表，把女表的比重提高五成以上，其中鑲鑽酒桶型女表、礦物寶石表盤的珠寶表只要3萬多元就能入手，讓走遍各大珠寶秀、賞遍高價珠寶表的賴琳恩愛不釋手，直呼「太划算了」。

MIDO日前在台灣發表六大系列話題腕表，身穿一襲深藍色曳地禮服的賴琳恩，選擇搭配MIDO深藍色砂金色表盤的Baroncelli Wild Stone 永恆系列腕表，該款腕表有藍色砂金石、黃色虎眼石、綠色孔雀石、湖水綠的樹紋碧玉等四種彩色寶石表盤，時標鑲有奢華的鑽石，珠寶界類似的珠寶表訂價都在50萬以上，但MIDO這款珠寶表卻只要三萬出頭，十分之一都不到。

除了珠寶表，MIDO推出酒桶造型的Baroncelli III Tonneau Lady永恆鑲鑽女表，縮小版酒桶造型更加細緻唯美，剛中帶柔，時尚又不減潮味，搭載最優質的1192自動上鍊機芯，可說內外皆美。另外去年MIDO在新加坡發表的花雨系列女表（RAINFLOWER），首波限量表搶先登台，同樣也有鑲鑽，同樣也只要3萬多元。

至於MIDO男表的焦點，則放在近來最具話題的矽游絲上，繼去年發表導入天文台認證矽游絲的Ocean Star Diver 600海洋之星，成功掀起熱銷之後，今年MIDO一開春持續將矽游絲運用在Baroncelli III永恆系列天文台認證矽游絲腕表上，特色是更加精準和耐震，80小時動力儲存，新表加值不加價，售價3萬6500元。

今年腕表藍色表盤當道，時尚敏銳度超強的賴琳恩一眼就鎖定藍色表盤的Multifort Patrimony先鋒系列傳承者脈搏腕表，認為是老公陳乃榮的不二首選，亮眼的深藍色太陽放射面盤優雅時尚，很適合老公平時簡約的穿搭，復古的皮革表帶設計更添品味，賴琳恩笑說：「就算沒有特別的節日，也時時刻刻想送最好的禮物給他。」公開對老公陳乃榮放閃示愛，好不甜蜜。

同樣也是藍色表盤的Baroncelli II Midnight Blue永恆系列午夜藍情侶對表，設計感源自法國的著名地標雷恩歌劇院，面盤為午夜藍太陽放射絲光打磨，獨特的光影更加迷人。

(中時 )