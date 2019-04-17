遭老外逼幫脫褲擦屁股 空服員出面淚訴

桃園市空服員職業工會在台北辦公室舉行記者會，受害空服員親自出面說明。（資料照 方濬哲攝）

曾引發各界爭議，外籍旅客要求長榮航空空服員協助如廁的客訴事件，由於先前傳出該名旅客要搭5月的飛機回美國，長榮航空今日表示，該名旅客於3月初已於蘇美島過世，目前正在協助家屬退票相關事宜。

長榮空服員1月時在臉書爆料，爆出被男乘客逼「脫褲子、擦屁股」，還要求deeper（深一點），雖然長榮航空第一時間力挺員工，但已留下難以抹滅的創傷。長榮空姐更在工會的陪同下召開記者會，聲淚俱下表示遇到創傷。

由於社會輿論關切，長榮空服員也要求拒載，長榮航空發言人柯金成先前表示，根據目前事證，日後除有依法不得不提供服務之情形外，將不再提供運送服務給這名旅客，就算在一定要提供服務的情形下，也一定會做好相應準備。

柯金成說，將旅客列為不提供服務名單，皆有特定原因，且須很嚴謹的審查機制，也必須考量國際間相關的法律規定，不得任意為之，如：航空公司不得因旅客無法自理而拒載，甚至不能因其未能有看護陪同而拒載，否則有違反美國交通部（DOT）PART382法案-身障反歧視相關條款之虞。

但據了解，該名旅客已過世。長榮航在稍早回應空服員工會調解失敗的記者會上表示，該名旅客3月時已經過世，所以也沒有要拒載的問題，目前長榮已與家屬聯繫，由於此屬不可抗力因素，正在處理後段機票退費的相關問題。

(中時 )