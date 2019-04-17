小朋友整齊的武術動作有模有樣。（劉秀芬攝）

小朋友整齊的武術動作，舉手投足虎虎生風。（劉秀芬攝）

這所山區小學很不一樣，全校400多人，有上百人是練家子。精通八極拳的退役將軍吳東林因緣際會下遷居台南市玉井區，並受邀到玉井國小教授八極拳，結果大獲家長好評，每年參加學生愈來愈多，今年有多達40人參加，5年來已經有上百人學過八極拳。

八極拳是一種近身攻擊拳法，殺傷力強，相傳是保護政要人物的「大內武術」，早年密而不傳，溥儀、蔣介石、毛澤東等人的近身侍衛皆習八極，現也是保護元首的特勤人員必練武術，近年來也有人在民間推廣。

少將退役的吳東林是台南人，師專畢業投筆從戎，曾擔任總統府侍衛室主任，因此學會八極拳，貼身護衛過呂秀蓮、連戰、蔡英文等正副元首，2013年退休後在朋友介紹下定居玉井，因此認識了玉井國小校長， 2014年開始幫忙教小朋友八極拳。

吳東林說，剛開始只有十幾、二十人，從幼稚園到六年級混齡上課，小朋友又皮得很，比大人還難教。雖然嘴上說小孩很皮，但吳東林帶人帶心，該兇時兇，該讚賞時也不吝嗇，不僅記下每個小朋友名字，下課後請吃點心，還送他們一套功夫裝。有些小朋友看哥哥姊姊穿功夫裝練拳很帥氣，紛紛要求一起學八極拳。

吳東林說，他主要是教小朋友「小八極拳」，並加入應用招式，以防身為主，這一兩年學校大型活動時小朋友上台表演應用招式，家長看了覺得小朋友學了既可健身又可防身，報名參加的人愈來愈多，這學期人數已經超過40人，這幾年累計下來，玉井國小學過小八極的學生已超過上百人。

(中時 )