▲夏安居草食堂的脆皮鍋貼，保留住食物的鮮甜原味。（莊哲權攝）

▲夏安居草食堂的脆皮鍋貼，保留住食物的鮮甜原味。（莊哲權攝）

台東夏安居草食堂走的是健康蔬食風，雖然是全素，但是完全跳脫傳統素食的印象，將食物的原味完整呈現，招牌的脆皮鍋貼，內餡以高麗菜為主，保存蔬菜的鮮甜，口感簡約清爽，而外皮底部則煎得金黃酥脆，還有放射狀如冰花般的美麗線條，小朋友看了直說「好像太陽」。

夏安居草食堂的鍋貼有高麗菜及香椿兩種口味，由於香椿的味道一般人較難接受，必須先預約，而最受歡迎的高麗菜鍋貼，內餡還有芹菜、香菇等，並用薑提味，吃得到蔬菜的鮮甜，雖然是素食，但是有顧客說，完全感覺不到裡面沒有肉。

夏安居脆皮鍋貼是用「冰花煎餃」的工法做成， 每顆鍋貼麵皮間連接著細薄如雪花般的金黃色放射狀線條，再搭配特調的醬料，清爽不油膩，許多小朋友客人都指定要吃「像太陽的鍋貼」。

而除了脆皮鍋貼以外，用有機糙米煮成的擔擔飯及寬板手工麵製成的麻香香伴麵，也都是餐廳裡必點美食。

夏安居本來已在台中營業10餘年，台東縣鹿野鄉阿美族人曙映巴奈，因為想家又看到家鄉這幾年的改變，於2014年4月結束營業後，返鄉重啟爐灶，內部裝潢高雅簡約，在這裡可以自在、舒服地品嘗健康無負擔的蔬菜美食，享受台東慢活。

店名：夏安居草食堂

地址：台東市中興路一段147號

電話：（089）222646

營業時間：中午11：30~2：00／下午5：30~9：00（每周日公休）

售價：脆皮鍋貼1份10粒／200元

(中時 )