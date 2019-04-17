林嘉綺今天出席台鹽「綠迷雅保濕活潤超進化系列」記者會，會上公開林嘉綺17年前代言綠迷雅的照片，照片中的她外表和現在幾乎沒變，堪稱逆齡女神，現在的林嘉綺更有女人味。育有2個寶貝女兒的她，更笑稱若17年後綠迷雅若考慮找人代言，可以找她女兒。

林嘉綺剛自米蘭回台北，上周她受邀出席在米蘭設計周舉辦的「braIN TAIWAN」活動推廣台南紡織產業，近日有嚴重時差，她說，「下午的時候眼睛很自然就會慢慢蓋上想睡。」她說，這趟去義大利只帶一罐台鹽綠迷雅細緻霜，7天後只剩3分之1，她保養最重視保濕效果，保濕做好皮膚就會健康，她睡前會厚敷，她說，「起床皮膚會彈跟潤，氣色也會變很好。」這幾天用起來很有感。

她保養順序是先卸妝水，再清水洗臉，接著用膠原蛋白細緻霜，如果皮膚出現狀況，她會用厚敷的方式加強保養。

她這次去米蘭工作帶細緻霜出門，手指跟肌膚都有深刻感受到彈跟潤，日常保養有遇到狀況，她就會厚敷，她說，「感受是我又需要再補一罐了，在國外雖乾燥，但是皮膚一樣很彈潤，細緻霜回來只剩3分之1，急著要再補貨。」

(中時電子報)