前瞻補助城鄉風貌，彰化縣政府爭取中央補助，將以3.5億元打造彰化市人本街區。（吳敏菁翻攝）

彰化市古蹟密度全國最高，美食小吃處處飄香，卻缺乏友善的人行空間，騎樓高低不停，為了提升城市景觀、吸引漫遊，彰化縣政府爭取前瞻補助營造彰化市人本街區，將斥資3.57億元，鋪設6公里的人行步道，以設施減量、障礙排除等，採取透水工法、擴大綠帶空間。

「彰化市的城市風貌，數十年來不變」「大建設怎都落不到彰化市」，彰化市3座前瞻停車場補助，卡在自籌款分配比率過高，是否能如期推動？還在研議，彰化市未來掀起了熱烈討論，但另項前瞻補助城鄉風貌的計畫，已進入細部設計，建設處長林漢斌表示，預計2020年完工，提升彰化市整體道路品質，塑造綠廊風貌。

建設處道路管理科長黃茂勇表示，整個彰化市將分成彰鐵文化路廊、綠色休閒廊道、樂活通學步道，以使用者需求為導向重整生活街道，全街人行動線斷點銜接，依道路尺度與空間特色設置行人穿越道、抬高式人行道、車道出入口人本動線鋪面串聯。

除了人行步道，還增加街道休憩的亮點，包括民生地下道活化時光藝廊、扇形車庫後方台鐵停車場增加休閒遊憩機能、市公所前廣場開放市民共享、南郭路保警大隊前廣場優化，並以透水工法，打造海綿城市；採取減法設計，排除影響天際線、立面級平面景觀的視覺障礙。

這項計畫去年已經獲得內政部核定補助3.5億元，人行道總長達6公里，寬1.5公尺，兩旁栽植適合喬木，工務處長林漢斌強調，縣府沒有不重視北彰化的建設，這個前瞻計畫，縣府自籌5714萬元，一定會貫徹執行。

(中時 )