吳建豪近期於大陸節目《這！就是街舞2》擔任隊長，他表示剛開始有點緊張，「因為不了解過程，但是最大的收穫就是可以專心地跳舞，感到興奮跟開心」；他在第一集中扭腰擺臀、大秀復古動感的霹靂舞，讓觀眾直呼「太會撩」、「好騷」，吳建豪笑說：「逼不得已沒辦法，就是好玩，用娛樂的心態去出發，讓觀眾看的開心，跳得更開心。」

吳建豪曾合作過許多國際編舞老師，包括賈斯汀（Justin Timberlake）及克莉絲汀（Christine Aquilera）的御用舞蹈老師等人，此次與舞藝同樣精湛的羅志祥（小豬）一同擔任該節目隊長，不少粉絲跪求「豪豬Battle」、期待兩人同場較勁，吳建豪賣關子說：「有機會的話，什麼都可以。」

對於團隊是否能獲第一名，吳建豪表示：「第一名大家都希望，也都想得到好成績，但重點是現在，帶他們享受過程比較重要，希望他們可以更愛跳舞。」至於節目錄影時間長，每次都錄到凌晨，吳建豪對「進棚就是要熬夜」已有心理準備，逗趣回應：「這！就是熬夜。」

(中時 )