龍潭大池每年端午節皆舉辦龍舟競賽，已有百年歷史，今年龍潭大池周圍進行場地整建工程，大池周圍硬鋪面現況均為工地，加以部分工程讓水位降低，市議員徐玉樹憂心工程進度與水位影響大賽進行，17日會同相關單位進行會勘，協調工程停工日期與灌水計畫讓賽事可順利舉辦。

今年龍舟賽預計5月12日船體下水、15日起開放練習，6月7至9日正式進行賽事，不過觀光旅遊局近日在龍潭大池周邊進行場地整建空城，大池周遭硬鋪面現狀均為工地，土質鬆軟、泥濘且帶有尖銳物，徐玉樹認為在龍舟競賽期間須考量民眾安全，邀請相關單位協調出改善計畫以利活動進行。

目前龍潭大池水位因工程之故僅130公分，龍舟競賽時水位須達180公分，其中50公分落差需再注入5萬公噸水源，但在穩定每日3千公噸注入水源計算，需17日方可達到水位180公分的標準，在四方林排水工程淨水設備還未到位之時，仍僅靠水井與雨水增量。

經過各單位協商後，為讓賽事在預備期間也能順利進行，觀旅局規畫場地整建工程4月底暫時收尾，將器材機具等撤離，待賽事結束後再行復工。水務局的兩口水井則在工程停工後，5月初進行灌水，預計在賽事之前可讓水位達到180公分的標準。

龍潭區長胡星輝指出，目前賽事周邊活動包括音樂會、農特產品、水上爭霸賽等等計畫都正值招標階段，期程也都很順利在進行中。徐玉樹則強調希望賽事順利進行也給民眾安全的觀賞空間

(中時 )