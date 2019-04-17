大溪區經歷老街保存、木藝生態博物館等建製，累積了豐厚的觀光資源與回流人口，為確立品牌定位進行整體行銷，發展三休一體的城鎮機能，結合新創基地育成與市府政策資源整合，推動大嵙崁城復興運動，大溪各公私部門齊心投入創生，宣告大嵙崁地區地方創生事務啟動。

行政院國家發展委員會宣告2019年為「台灣地方創生元年」，各縣市紛紛投入提案，希望透過創造新形態的經濟機會，活絡地方社會。大溪區公所與大嵙崁文教基金會日前舉辦「2019大嵙崁地方創生推動說明會」，邀請立委與議員、里長與社區發展協會、木藝生態博物館與街角館、店家與學校等120餘在地團體代表參與，共同瞭解地方創生政策與大溪復，興地區創生潛力。

何謂創生、創生可達什麼成效？輔仁大學景觀系助理教授王忠融指出，日本安倍內閣2014年提出地方創生政策，透過地方創生關係交付金、RESAS資訊系統、地方創生學校等，解決東京一極化與地方人口老化與經濟衰退課題，其中茨城縣提供新創就業機會、婚姻諮詢等機制吸引人口，茨城縣笠間市也利用陶器笠間燒、畜產業栗豚活化地方產業。

農村發展基金會主任黃仁志指出，國發會地方創生計畫著重鄉鎮市層級的基層協力治理與發展自主性，透過發掘地方課題與共識營造，擬定「地方創生計畫」向國發會提案。公部門、私部門、地方組織可共同組成「地方創生支援中心」，透過地方活動事業化，吸引青創人口回流，創造地方發展正循環。

桃園市政府副秘書長邱俊銘強調，未來大溪地方創生將深化為區域連結合作、資源整合、品牌大溪、觀光升級、品味旅遊、創新創業厚植地方等願景方向。大溪區區長陳嘉聰也表示，區公所與大嵙崁文教基金會形成夥伴關係，利用社區營造、休閒農業區等成果，持續推動大嵙崁地區地方創生事務。

(中時 )