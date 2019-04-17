戴資穎今早被國際反運動禁藥組織（WADA）的飛行藥檢人員叫醒，笑說檢驗完趕緊吃兩份早餐「壓壓驚」。其實小戴多年來由父親戴楠凱親上「運動禁藥管制行政管理系統」（ADAMS）提報行蹤資料，今年行程已經登錄到6月底，完全配合相關程序。不僅球技是「世界球后」，小戴配合藥檢也是「模範生」。

「女單世界排名前10內就開始被WADA列管，從小資穎就被藥檢，我認為這個事情很重要，怕萬一疏忽沒去填寫或其他因素會影響很大。所以就自己去學登錄。」戴楠凱說。

戴爸表示，自己已替女兒登錄多年，印象中最早是從中華羽協拿到WADA的登錄帳號、密碼，相關行程必須登錄的非常詳細。檢測人員一到台灣，就直接聯絡當事人進行取樣。除了尿檢，有時也會抽取血液樣本。

其實，國內運動員一般以單項協會為窗口，很少直接接觸國際總會或WADA人員，但飛行藥檢屬突襲性質，檢測人員不會事先通知國內單項協會。戴爸說，對方一來就要驗尿或抽血，沒有羽協國際組協助確認身分，一開始接觸真會覺得怪怪的，幾年下來倒也習慣了。

即使確實提報行蹤資料，也發生過有一年台北公開賽，飛行藥檢人員直接殺到台北找列管的中華隊選手，但小戴稍後才要會合，接獲通知後立刻搭高鐵北上。戴爸笑說：「殺上去只為了拉一泡尿。」不過理解杜絕運動禁藥的重要性，小戴團隊都清楚「全力配合」飛行藥檢，是運動員必須的義務。

(中時電子報)