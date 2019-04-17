文面是泰雅族獨特的傳統文化。（復興區公所提供）

三民基國派老教堂，門口造型像鑰匙孔，意味著通往上帝信仰的入口，光線從教堂後方，像是朝陽升起推動著復興區冉冉升起的希望。（復興區公所提供）

復興區擁有獨特的自然景觀與人文歷史，但由於深藏在山區，部落之美較少被外人所見，復興區公所日前舉辦拍下部落故事攝影賽事，在眾多「奇蹟美照」之中精選出19張，在4月18日起至8月31日止於歷史文化館展出，公所邀請民眾上山賞景也來賞照片中的美景。

日前中央大學舉辦攝影賽事，以復興部落故事作為主題取材，邀請請愛好攝影的民眾共襄盛舉，收到的作品風格多元，區公所認為這些留下美好瞬間的作品應辦展讓更多人欣賞，同時讓社會大眾了解復興的地方人文景色，於是將19張優秀作品公諸於世。

這19張攝影作品中，涵蓋部落生活與自然美景，不少作品呈現出當地原住民生活的樣貌，例如有作品拍下傳統泥作房，呈現出部落傳統生活家屋。也有作品拍下長輩對著晚輩們口述泰雅歷史，將祖先的智慧傳承給後代子孫。

不只人物照片動人，復興區的自然景觀更是瑰麗，有作品呈現出後山地區冬季雪景，不過下雪難得，百年一遇。此外，復興中巴陵有著著名的櫻花隧道，參賽者也拍出了遊人如織的景象。

(中時 )