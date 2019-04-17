方大同近日推出新單曲〈白髮〉，以象徵永恆愛情的白髮為靈感而創作；隨著年齡增長，方大同對於「變老」抱持著順其自然的態度，他說：「可能是壓力的關係，4、5年前就開始長一些白髮，並不會特別去擔心白頭髮長出來或是刻意要去染髮，一切隨緣囉！」

聊起周遭有沒有朋友白頭到老的案例，方大同說：「記得是有一次在坐地鐵時，有看到一對老夫老妻安安靜靜的坐在一起，感覺很有默契，不需要太多的言語交談，就知道對方的感受等等，這個我印象蠻深刻的，覺得是一個很可愛的畫面。」

該曲MV由方大同執導，請來曾為他拍攝〈很不低調〉MV的型男導演Rage，「反客為主」擔任〈白髮〉MV男主角，方大同以導演角度捕捉另一位導演擔任演員的鏡頭，相當特別；問方大同怎會找導演好友擔任男主角？他笑說：「MV中有一幕需要拿重的鐵鎚敲破牆，直覺就想到這位人高馬大又壯的導演，加上他有型又很擅長視覺，很懂我的想法，我想他一定可以勝任這個苦力活。」

他日前在香港演唱會上首唱〈白髮〉，觀眾反應熱烈，問及明年是否來台舉辦演唱會？「還在安排，也希望很快有機會能到台灣開唱，畢竟這年頭演唱會不好做」。

(中時 )