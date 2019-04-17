斗六市公所周邊人行友善空間改造後，有城市開放空間環境的意象，獲得2019年公共建築景觀類建築園冶獎。（周麗蘭攝）

斗六市公所改造前廣場停車秩序混亂。（周麗蘭攝）

雲林縣舉辦多年的社區PK賽也催生許多小而美的社區景點，華南社區石梯田社區書屋是其中之一，也獲得2019年建築園冶獎社區文化景觀營造類獎項。（華南國小提供）

廢棄工寮改造成的華南社區石梯田社區書屋。（華南國小提供）

雲林縣斗六市公所廣場原本停車秩序混亂，2018年動工變身為人行友善空間，呈現城市開放意象，獲2019年公共建築景觀類建築園冶獎肯定。縣內舉辦多年的社區PK賽陸續催生許多小而美的社區景點，今年共5個社區獲文化景觀營造類獎項。

斗六市公所位於斗六市行政單位蛋黃區，毗鄰縣府衛生局、縣議會、體育館、台大雲林分院，但廣場與停車場外觀老舊封閉，民眾除非洽公不會進入。

公所爭取營建署經費補助840萬，2018年4月發包動工，進行廣場及周邊友善空間改造，增加綠化、無障礙空間、人行活動空間及綠帶，縮小停車空間，若要舉辦節慶活動立即能運用。

本案改造完工頗受好評，周遭視野變得開闊，行人有空間歇腳，日前獲2019建築園冶獎「公共建築景觀類」肯定，縣府表示，今年獲獎的3案都展現雲林的地域魅力與自信。

另外兩案得獎作品是古坑綠色隧道交流驛站暨綠色隧道周邊景觀改善工程、林內鄉烏塗村烏塗芋頭食農環境營造工程。

獲得「社區文化景觀營造類獎項」的社區有5個，都是縣府城鄉處舉辦多年的社區PK賽所催生，今年得獎的社區包括古坑社區的螢火蟲休息站、古坑客廳、古坑拼圖藝術公園；古坑華南社區食農體驗園與石梯田社區書屋；元長鄉長北社區休憩空間及環境教育場所；二崙鄉湳仔社區5處全齡環境；虎尾鎮北溪社區3處閒置空間改造。

(中時 )