騎車賞桐遊南庄活動20日在南庄遊客中心登場，南庄鄉公所將親子自行車路線結合南庄田園，沿路欣賞油桐花浪漫景致。（何冠嫻攝）

苗栗縣南庄鄉推出慢城旅遊，配合今年桐花季開跑，南庄鄉公所規畫親子行程，邀請各地遊客「騎車賞桐遊南庄」，沉浸在鄉間的優美景色與白色油桐花海中，體驗豐富在地人文風情及客家文化。

騎車賞桐遊南庄活動於20日在南庄遊客中心登場，將親子自行車路線結合南庄田園，沿路欣賞油桐花浪漫景致，更深入地方村落體驗客庄風情、沉浸在地人文歷史。鄉長邱梓增表示，活動當天除了邀請香蕉哥哥與親子同歡，另有獎項豐富的抽獎活動。自行車賞花活動安排單人、雙人、4人等3種車款，歡迎情侶、家庭與來自全國的民眾一同共度美好周末，在南庄慢食慢遊，在緊繃的人生中稍作喘息，充電再出發。

公所表示，20日活動當天還安排「客家童玩體驗」，準備多項具有客家意味及古早童玩等闖關遊戲，且完成指定關卡挑戰者，還可獲得精美，且活動採網路報名制，名額有限，歡迎各地遊客前來體驗，詳情可至網站 http：／／dcd.sytes.net／N2019／ 查詢。

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