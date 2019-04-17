長榮航空與桃園市空服員職業工會今日進行最終調解，下午調解破局，工會最快本周五宣布進行罷工投票。長榮航空則強調，薪資待遇與華航在伯仲之間，而工會提出單程飛行時間超過3小時就要在外站過夜，不只遠低於全球標準，還影響大多數航班，公司無法接受。

長榮航空表示，調解聚焦於4項議題，包括禁搭便車、日支費、疲勞航班、增加勞工董事，儘管公司闡述所提對案，但工會認為差異頗大，公司希望有第4次調解，遭工會拒絕。

談判破裂關鍵在於禁搭便車條款，長榮航空現有1.1萬名員工，空服員約4200多名，加入空服員工會則約3000名，公司認為不管有無加入工會，都應該一視同仁，禁搭便車綁在日支費上面完全不可行，工會希望增加額外福利，這對公司來說仍是差別待遇，長榮另提出每年100萬元的「勞資和諧基金」，遭工會否決。

長榮航空強調，每一趟旅程，都是由空服、地勤環環相扣而成，不是只有空服員付出，若同意不一致的待遇，會衝擊內部的團隊合作，甚至對飛安產生顧慮，這點公司非常堅持。

令人訝異的是，空服員工會還提出單程飛航值勤時間超過5小時，就要在外站休息過夜的訴求，等於扣除前2小時的報到時間，空服員只要在飛3小時到國外，就得在國外過夜，恐讓長榮人事成本大增，長榮堅不同意。

根據「航空器飛航作業管理規則」（AOR）的規定，空服員的來回航段飛行時間超過10小時，就要在外站過夜，長榮現行做法為7.5小時就在外站過夜。若要依照工會提出的單程3小時標準，有超過半數的飛機「出得去、回不來」。

針對日支費待遇低於華航，長榮提議增設「飛安服勤獎金」，紅眼時段出勤可拿500元獎金，每人每月能增加1500至2500元收入，同樣被工會拒絕。

(中時 )