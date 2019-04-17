非洲豬瘟中央災害應變中心今（17）日表示，金門縣4月7、8日發現確診非洲豬瘟漂流死豬，其周邊半徑3公里內豬場檢驗結果均為非洲豬瘟陰性，金門縣豬肉產品管制迄今屆滿1周，預定於明日凌晨零時起解除管制。

應變中心表示，金門縣4月7日在金湖鎮料羅南石滬公園岸際，及4月8日金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際發現非洲豬瘟陽性海漂豬，其周邊半徑3公里內共15場豬場，金門縣動植物防疫所完成採樣共273支豬血清，經家畜衛生試驗所檢驗，結果均為非洲豬瘟陰性，顯示並無擴散。

(中時 )