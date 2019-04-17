豬場採檢陰性、無擴散 金門明日零時解除豬肉品管制 19:292019/04/17 中時 游昇俯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 非洲豬瘟中央災害應變中心今（17）日表示，金門縣4月7、8日發現確診非洲豬瘟漂流死豬，其周邊半徑3公里內豬場檢驗結果均為非洲豬瘟陰性，金門縣豬肉產品管制迄今屆滿1周，預定於明日凌晨零時起解除管制。 應變中心表示，金門縣4月7日在金湖鎮料羅南石滬公園岸際，及4月8日金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際發現非洲豬瘟陽性海漂豬，其周邊半徑3公里內共15場豬場，金門縣動植物防疫所完成採樣共273支豬血清，經家畜衛生試驗所檢驗，結果均為非洲豬瘟陰性，顯示並無擴散。 (中時 ) #非洲豬瘟 #豬瘟 #金門縣 #管制 #豬肉品 也許您會感興趣 推薦閱讀 全面攔截非洲豬瘟死豬 金門岸巡擴大海陸搜索 18:552019/04/13 4／16總統府前廣場交管看這裡 08:252019/04/15 豬場檢驗結果陰性、無擴散 馬祖明日零時解除管制 20:342019/04/15 回顧豬瘟疫情 一年半就有7千件豬肉製品闖關 16:362019/04/16 萬安演習5／27起登場 空襲警報簡訊全台推播 22:422019/04/16 非關貿易戰！揭撼動大豆市場關鍵 00:012019/04/17 楠西梅嶺賞螢季 交通管制懶人包 08:582019/04/17 法務部推一二審輪調 劍青檢改：應總量管制 10:392019/04/17 生活熱門新聞 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 家族有這6種癌 罹癌機率恐爆增 - 生活 逼空姐幫擦屎老外 長榮曝：他3月初已過世 - 生活 - 中時 偷吃5徵兆！這兩處最容易露餡 - 生活 6公里人行步道漫遊彰化城 前瞻補助3.5億元打造彰化市人本街區 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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