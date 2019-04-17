後龍仁德醫專17日舉辦校園徵才博覽會，吸引國內醫療院所等46家廠商參與，提供1千300多個就業機會。（何冠嫻攝）

後龍鎮仁德醫護管理專科學校17日與台灣IBM共同簽署成立P-TECH（Pathways in Technology Early College High School）創新教育學校，將P-TECH教育模式實踐於醫療照護類科之私立專科學校，培養學生軟實力，同日也舉辦徵才博覽會，提供逾1000個工作機會。

仁德醫護管理專科學校17日舉行全國唯一「生技製藥經營管理科」開科典禮，與IBM簽署成立P-TECH創新學校，並舉辦「適才適所－仁德優先校園徵才博覽會」吸引46家國內醫療院所參與，提供逾1千300個就業機會。

仁德醫護管理專科學校黃柏翔表示，108學年度起與IBM合作，結合與「生技製藥經營管理科」及「職業安全衛生科」相關的企業，組成P-TECH教育模式的實踐場域，落實學生職涯發展。企業將因應人才需求，提出所需技能，再與校方共同發展職場實務課程，培育人才。他強調，取得證照就是就業保證，未來生技製藥經營管理科與IBM的共同合作，將由業界提供專業導師制度、職場參訪、實習，以及優先面試、就業機會，讓雇主成為學生連結學習與未來工作職場的重要橋梁，縮短學用落差。

(中時 )