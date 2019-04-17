苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香歷經10天9夜長途跋涉，17日下午回鑾返抵拱天宮，沿途鞭炮聲不斷，數萬信眾簇擁相迎，擠滿周邊道路。(中央社)

通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖17日下午2點25回宮，湧入大批信眾恭迎媽祖，氣氛熱鬧沸騰，媽祖鑾轎在拱天宮廣場三進三退，眾人高喊「進喔！進喔！」隨後入宮內安座，信徒熱情鼓掌歡呼。

今年拱天宮媽祖徒步進香活動，超過5萬名信徒報名，人數創下新紀錄，17日在萬人擁戴下回宮，宮廟附近大街小巷擠滿人潮，搶著目睹浩大場面。苗栗縣長徐耀昌、縣議員余文忠、張可欣、徐永煌、徐功凡也在拱天宮主委洪文華帶領下，一起恭請媽祖入祠安座。

白沙拱天宮媽祖前往北港進香活動，全程徒步行走，來回約400公里，至今已有200多年歷史，其進香路線無固定，逐年吸引大批信徒虔誠跟隨，今年參與人數突破新高，眾人在彼此加油鼓勵下完成10天9夜的長途遠征，17日下午2時25分一起恭請媽祖回宮，18日將由「二媽」代勞，遊庄遶境保佑境內平安，預計27日深夜11時開爐。

(中時 )